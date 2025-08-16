Başkan Tugay işçilerle kahvaltıda: “Her zaman birbirimizden güç alacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sabahın erken saatlerinde Bornova’daki Fen İşleri Şantiyesi’nde belediye işçileriyle bir araya geldi. Kilit parke ustalarından vinç operatörlerine kadar yaklaşık 400 personelle kahvaltı yapan Tugay, “Bu şehir bizden önemli görevleri yerine getirmemizi bekliyor. Size minnettarım” dedi.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu ve sendika temsilcilerinin karşıladığı Başkan Tugay, çalışanların özverili emeklerine teşekkür etti. Kahvaltı sonrası işçilerle sohbet eden Tugay, belediye olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“İyi günler için adım adım ilerliyoruz”

İşçilerin emeklerini saygıyla selamladığını ifade eden Tugay, şunları söyledi:

“Yaptığınız her şey için teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İyi günler yaşayabilmek için adım adım ilerliyoruz. Ben iyi gittiğimize inanıyorum. Hep birlikte daha iyi işler başaracağız.”

“Evlerinize huzurla gitmeniz için ne gerekiyorsa yapacağım”

Başkan Tugay, zor zamanlarda dayanışmanın önemine dikkat çekerek, birlik mesajı verdi:

“Her zaman birbirimizden güç alarak zor günleri aşacağız. İzmirliler bize güveniyor, bizim iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyor. Kimi zaman yanlış anlaşılmalar olabilir, bunları dert etmeyin. Biz büyük bir aileyiz.”

Konuşmasında işçilere olan sevgisini açıkça dile getiren Tugay, “Evlerinize huzur içinde, iyi duygularla gitmeniz, şehrin de sizden aldığı hizmetle mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizlerle çalışmak benim için büyük bir onur. Ailelerinize selamlarımı iletin. Her birinizi yürekten seviyorum” dedi.

Şantiyeden duygusal veda

Kahvaltı sonrası çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, günün ilk ışıklarıyla birlikte şantiyeden ayrıldı.