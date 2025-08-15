İzmir Büyükşehir Belediye meclisi Ağustos ayı üçüncü meclis birleşimi bugün Kültürpark’ta meclis salonunda İZBB meclis Başkanı Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Başkanlık makamınca gündeme gelen önergeler ilgili komisyonlara sevk edilirken komisyondan gelen raporlar değerlendirildi. Artan maliyetler sebebiyle toplu ulaşıma yapılması planlanan yüzde 20 zam maddesi ise mecliste oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle İzmir’de bundan sonra, toplu ulaşıma yüzde 20 zam gelmesiyle beraber tam ulaşım ücreti 30 TL oldu. İZBAN’da ise, “Halk Taşıt” ve “90 dakika ücretsiz aktarma hakkı vardır” ibareleri İZBAN tarifesinden kaldırılacak. Ayrıca İZBAN ücretlendirme sistemi, “İzmirim Kart” uygulamasından da çıkarılacak. İlgili madde oy İZBB meclisinde çokluğu ile kabul edildi.

İlgili madde ise şöyle,

15. Toplu ulaşım sektörünün ana gider kalemlerindeki (akaryakıt, elektrik, döviz kuru, yedek parça ve benzeri) fiyat ve ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalınması sebebiyle ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ve önerge ekinde yer alan parametreler ışığında fiyat tarifesine %20 oranında zam yapılması talebine yönelik hazırlanan Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesinin Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonlarınca "1 Eylülden başlanması koşuluyla" değişiklikle oybirliği ile uygun bulundu