İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını 2025 yılının ikinci etabıyla sürdürüyor. Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde, yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda paketi ulaştırılıyor. Yardım paketleri, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın dayanışma mesajını içeren notla birlikte teslim ediliyor.

Tugay: Bu şehir dayanışmanın simgesidir

Başkan Cemil Tugay, yardım paketlerinde yer alan mesajında İzmir’in dayanışma kültürünü vurguladı. Tugay, “Dayanışmanın ve paylaşmanın şehri İzmir’de hepimiz, komşusu açken tok yatamayan bir kültürden geliyoruz. Bu anlayışla hemşehrilerimizin kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Zor günleri birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaçlar kapıya kadar ulaştırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan gıda kolileri, belediyenin sosyal yardım sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırılıyor. Kolilerde un, yağ, makarna, salça, bakliyat, tuz ve şeker gibi temel gıda maddeleri bulunuyor.

“Bu paket yalnızca gıda değil, dayanışma mesajıdır”

Başkan Tugay, mesajında ayrıca, “Bu gıda paketi, hizmet ve dayanışma arzumuzun bir göstergesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle her zaman yanınızda olacağız. Umudu büyütüp yarınları beraber kucaklayacağız” sözlerine yer verdi.

Yardımlar çok yönlü sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece gıda desteğiyle değil, farklı alanlardaki sosyal yardımlarla da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkânı, alışveriş kartı desteği, emekliye kira ve fatura yardımı gibi birçok başlık altında yardım sağlanıyor.

“Yardımlar sürecek” açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli Seydullah Güner, “Hayat pahalılığı karşısında ayni ve nakdi yardımlarla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başkan’ımız Cemil Tugay bu konuda çok hassas. Desteklerimiz sürecek” diye konuştu.