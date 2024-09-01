Finlandiya'nın başkenti Helsinki, kış aylarında 30 bin evi ısıtmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla dünyanın en büyük havadan suya ısı pompasını inşa ediyor. Bu dev ısı pompası, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ve -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda etkili olacak.

Fin enerji şirketi Helen Oy tarafından kurulacak ısı pompası, MAN Energy Solutions tarafından sağlanacak. Bu dev cihaz, Helsinki'nin enerji verimliliğini artırarak yıllık 26.000 ton CO2 emisyonunu azaltacak.

Helsinki'nin karbon nötr hedefi

Helsinki, 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda merkezi ısıtma sistemlerini yeniliyor. Bu sistemde ısı, yeraltı boru ağları aracılığıyla evlere ve işyerlerine dağıtılıyor. Geleneksel sistemler fosil yakıtlarla çalışırken, Helsinki bu sistemleri çevre dostu ısı pompalarıyla değiştiriyor.

Yenilikçi ısı pompası özellikleri

Bu ısı pompası, hava sıcaklığına bağlı olarak 20-33 MW arasında değişen kapasitede ısı sağlayabiliyor ve -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda etkili olabiliyor. Yağsız motor kompresörü kullanarak çevreye zararlı gazların kullanımını ortadan kaldırıyor. Isı pompası, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak enerji ile çalışacak.

Isı pompası, 50 MW kapasiteli kazanlarıyla birlikte, Helsinki'deki 30.000 eve yılda 200 GWh ısı sağlayacak ve çevre dostu bir ısıtma çözümü sunacak. 2026-2027 sezonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.