CHP’li Gürsel Erol, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek deprem riski taşıdığını vurguladı. “250 yıllık süre doldu” diyen Naci Görür’ün uyarıları Meclis gündeminde.

Bölgedeki deprem riski Meclis gündeminde

Prof. Dr. Naci Görür'ün, “250 yılda bir bu fayda deprem olur ve süre doldu” sözleri Tunceli ve Bingöl için alarm zillerini çaldırdı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un liderliğindeki heyet, bu bölgelerde incelemeler yaparak tespitlerini TBMM Genel Kurulu’nda açıkladı.

Deprem öncesi bilim insanlarıyla görüşüldü

Gürsel Erol, bölgeye gitmeden önce Prof. Dr. Naci Görür ve diğer bilim insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmelerde Elazığ, Tunceli ve Bingöl’ün deprem riskine dair önemli bilgiler aldıklarını ifade etti. Heyet, bu bilgiler ışığında bölgedeki zemin yapısı, bina dayanıklılığı ve olası riskleri yerinde inceledi.

Tunceli ve Bingöl yüksek deprem riski altında

Erol, Tunceli ve Bingöl’de meydana gelebilecek bir depremin Ovacık ve Bingöl gibi bölgelerde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Bazı bölgelerde depremin etkisinin 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini belirten Erol, alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tunceli’de tedbirler alınıyor

Tunceli Valisi’nin, erken önlem alarak depreme hazırlık konusunda önemli adımlar attığını belirten Erol, okulların güçlendirilmesi, kamu binalarının güvenli hale getirilmesi ve konteyner kentlerin kurulması gibi çalışmaların başlatıldığını aktardı. Ancak sürecin hızlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Erol, özellikle Elazığ’ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinin deprem tehdidi altında olduğunu ve bu bölgelerde yaşayan 100 bin kişinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Bölgedeki zemin ve bina yapısının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Erol, gerekli tedbirlerin hızla alınmasının şart olduğunu söyledi.