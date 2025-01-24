İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gaziemir Ege Serbest Bölge’de (ESBAŞ) yer alan ve otomotiv endüstrisinde global düzeyde faaliyet gösteren İtalyan Eldor Şirketi’nin fabrikasını ziyaret etti. Şirket kurucusu Pasquale Forte ve CEO Giovanni Scafidi’nin eşliğinde fabrikanın üretim tesislerini gezen Başkan Tugay, İzmir'in sanayi yatırımlarını artıracak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“İzmir’den dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz”

Eldor Şirketi’nin kurucusu Pasquale Forte, İzmir'deki fabrikalarının dünyaya teknoloji ihraç ettiğini belirterek, İzmir'i seçme nedenlerinin başında lojistik avantajlar, genç ve dinamik iş gücü ile üniversitelerle kurulan bağlantıların geldiğini söyledi. Şirketin CEO'su Giovanni Scafidi, fabrika hakkında detaylı bilgi vererek İzmir'deki makinelerle ürettikleri ürünleri ABD, Çin gibi birçok ülkeye ihraç ettiklerini vurguladı.

“Her yatırıma destek vermeye hazırız”

Fabrikadaki üretim sistemini yerinde inceleyen ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Tugay, fabrikanın teknoloji üretimindeki başarısının İzmir için büyük bir değer olduğunu ifade ederek, “Kenti kalkındıracak her türlü yatırıma destek vermeye hazırız. Eldor’un İzmir’deki varlığı, şehrimizin sanayi potansiyelini gösteriyor” dedi.

Atatürk Odası'nda Türk kahvesi ikramı

Ziyaretin ardından fabrikanın idari binasında yer alan Atatürk Odası'nda Türk kahvesi ikram edilen Başkan Tugay, “Kadın personel sayısının fazla olması çok güzel. Enerjisi yüksek bir fabrika yaratılmış. Atatürk Odası için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu Türkiye’ye saygının göstergesidir. İzmir tam bir Akdeniz şehri. Arada kurulacak köprüler anlamlı. Bizler İtalya’yı çok severiz” diyerek sözlerini noktaladı.