Güzelbahçe Belediyesi, üniversiteli kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım atıyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın seçim vaatlerinden biri olan Kız Öğrenci Yurdu projesi, Yunusoğlu İnşaat’ın desteğiyle hayata geçiriliyor. Yurt, 134 öğrenci kapasiteli olacak ve modern donanımlarla öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Güzelbahçe’de barınma için büyük adım

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve geldiği günden bu yana projelerini hızla hayata geçirme sözü vermişti. Bunlardan biri olan kız öğrenci yurdu, Güzelbahçe’nin büyüyen öğrenci nüfusunun barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Toplamda 6 bin metrekarelik alanda inşa edilecek yurtta 46 adet 2 kişilik, 14 adet 3 kişilik oda bulunacak.

Başkan Günay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Önemli bir projeye daha başlatmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gurur diyorum çünkü ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve çağdaş bir toplum oluşturacak nesillerin yetişmesi için eğitimin yanında çocuklarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak en önemli gururumuz olmalı. Mutluyuz çünkü seçim vaatlerimizden biri olan Kız Öğrenci Yurdu projemizi hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Güzelbahçe her gün gelişen ve büyüyen bir ilçe konumunda. Şu anda ilçemizde bir üniversite inşaatı devam ediyor. Bittiğinde binlerce öğrencinin barınma ihtiyacı oluşacak. Biz de Güzelbahçe Belediyesi olarak bu ihtiyacı bir nebze de olsa karşılayıp çocuklarımızın barınma sorununu çözmek istiyoruz” belirtti. Yurt inşaatının, hayırsever Yunusoğlu İnşaat’ın katkılarıyla belediye bütçesinden harcama yapılmadan gerçekleştirileceği açıklandı.

Yunusoğlu İnşaat’tan büyük destek

Projeyi üstlenen Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu, bu projenin manevi değerine dikkat çekerek, annesinin adını taşıyan bu yurdun kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Yunusoğlu, "Böyle önemli bir projede yer almak bizim için çok kıymetli. Geleceğin genç nesillerinin barınmalarını sağlayacak projede imzamızın olması gurur verici. Rahmetli annemin ismini bu kız yurdunda yaşatmak manevi olarak ailemiz açısından büyük bir değer. Güzelbahçe belediye başkanımız Sayın Mustafa Günay bu projeyi bize sunduğunda çok heyecanlandık. Katkı koymak bizler açısından çok değerli olacak. Güzelbahçe Belediyemizle ilerleyen süreçlerde de başka yeni projelere imza atacağız. Şimdiden yurdun Güzelbahçe’ye hayırlı olmasını diliyorum" diye aktardı.

Yurdun temeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla atılacak.