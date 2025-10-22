İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP 39. İzmir İl Kongresi’nde Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile yaşanan tartışmayı değerlendirdi. Tugay, il yönetiminde son dakika yapılan değişikliklerden rahatsız olduğunu söyledi.

Tugay’dan açıklama

Tugay, kongrede yaşanan tartışma iddialarına yanıt vererek, “Ben olası bir tartışmayı detaylarıyla paylaşacak değilim. Siyaset içerisinde zaman zaman anlaşmazlıklar olur. İl yönetiminin oluşmasında son dakikada ve hiçbirimizin bilgisi olmadan yapılan bazı değişikliklerden rahatsız olduğumu olabildiğince ifade ettim” dedi.

Bakan ile tartışma iddiaları

Tugay, açıklamasında Murat Bakan’ı hedef almadığını vurguladı:

“Murat Bakan’ı hedef alan bir durum yoktu. Kendisinin dahil olmasından dolayı görüşmemiz oldu. Siyasette zaman zaman anlaşmazlıklar olur, kendi içimizde çözeriz” ifadelerini kullandı.