İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fashion Prime-8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen INTERMODA Ayakkabı ve Çanta Fuarının açılışını yaptı. Tugay, “Türkiye bir tekstil ülkesi. Zorlukları aşacak güce sahibiz” diyerek üretimden umudunu koruduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen Fashion Prime ve eş zamanlı INTERMODA Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Açılışa, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve moda sektörünün temsilcileri katıldı.

Etkinlik, kumaşlardan oluşan özel bir defileyle başladı. Yerli ve yabancı konukların yoğun ilgi gösterdiği fuarlar, İzmir’in moda ve tasarım alanındaki yükselen konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tugay: İzmir, yaratıcılığın ve üretimin merkezi

Başkan Cemil Tugay, konuşmasında İzmir’in üretim gücünü vurgulayarak, “Fashion Prime, İzmir’in tarihindeki dokuyu çağdaş bir yorumla bugüne taşıyor. Geleceğin modasını şekillendirecek bir yaratıcılık alanı oluşturuyor. Geçen yıl 38 ülkeden 7 bin 753 ziyaretçiyi ağırlayan fuar bu yıl daha da büyüdü. İzmir, uluslararası ölçekte dikkat çeken bir moda merkezi olma yolunda ilerliyor” dedi.

Tugay, “Burada kurulan ticari bağlar 2026’da düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’na da katkı sağlayacak. Fashion Prime, sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Zorlukları aşacak güce sahibiz”

Hazır giyim sektöründeki daralmaya dikkat çeken Tugay, “Birkaç yıl önce 21 milyar dolar olan ihracatımız bu yıl 17 milyar dolarda kalacak. Son iki buçuk yılda 300 bin kişi işini kaybetti. Bu tablo ciddi bir uyarı niteliğinde. Ancak umutsuz değiliz. Türkiye bir tekstil ülkesi, bu sektör yıllardır üretim omurgamız oldu. Tüm zorlukları aşacak güce sahibiz” diye konuştu.

Başkan Tugay, yeşil üretim, dijitalleşme ve inovasyonun önemine değinerek, “Hazır giyim sektörü Türkiye’de istihdamın sigortasıdır. Üretimden kopmadığımız sürece bu ülke kaybetmez. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üretim yapan herkesin yanında olacağız” dedi.

“İzmir üretsin, Türkiye kazansın”

Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yeniliğe ve inovasyona ihtiyacımız var. Toplumun tüm kesimleri bu değişimin bir parçası olmalı. Biz Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize inanıyoruz. İzmir üretsin, üretmeye devam etsin, Türkiye kazansın, hepimiz kazanalım.”

Fuarların teması: Gelinlik, abiye ve damatlık kumaşları

Fashion Prime Fuarı, bu yıl özellikle gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaş ve aksesuarlarla öne çıkıyor. 24 Ekim’e kadar sürecek fuarda, katılımcı firmalar yeni koleksiyonlarını hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçilere sunacak.

Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Nijerya, Rusya ve Romanya gibi birçok ülkeden yoğun ziyaretçi bekleniyor. Fuar, Türkiye’nin gelinlik ve abiye üretiminde güçlü konumunu uluslararası düzeyde pekiştirecek.

INTERMODA SHOES: Ayakkabı modasının yeni adresi

İlk kez düzenlenen INTERMODA SHOES Ayakkabı Fuarı, Ege AYSAD ve İzmir Ayakkabıcılar Odası iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. 30 ülkeden yaklaşık 100 yabancı alıcının katılması beklenen fuarda 100’ün üzerinde marka yer alıyor.

Fuar, Türk ayakkabı ihracatına katkı sağlayacak, sektörün dış ticaret hacmini büyütecek. Organizasyon kapsamında yerli ve yabancı firmalar arasında B2B iş görüşmeleri de düzenleniyor.