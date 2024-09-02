Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2024 yılında gerçekleştireceği dördüncü ve son milli katılım fuarı için Almanya’nın Munich kentinde düzenlenecek olan Munich Fabric Start the Source fuarına katılım sağlayacak. Fuarda Türkiye’yi 11 hazır giyim üreticisi firma temsil edecek.

Almanya, önemli bir ihracat pazarı

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Almanya’nın Türkiye için en büyük hazır giyim ihraç pazarı olduğunu belirtti. “2024 yılı Ocak ayında 58 farklı ülkeden bin 100 firmanın katılım sağladığı fuarı on dört bin 700 uluslararası katılımcı ziyaret etti. Almanya, ABD’den sonra dünya genelinde ikinci büyük giyim ithalatçısı konumunda. 2023 yılında Almanya’nın toplam hazır giyim ithalatı 46 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracat performansı

Sertbaş, Türkiye’nin Almanya’ya yönelik hazır giyim ihracatının 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla göre %10 azalarak 1,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini de ekledi. “Almanya pazarı, EHKİB üyeleri için büyük bir önem taşıyor. Munich Fabric Start the Source fuarına düzenli katılım sağlamamız, bu pazardaki varlığımızı güçlendirmek açısından kritik” dedi.

Katılımcı firmalar ve beklentiler

Fuara katılacak olan 11 firma, Türkiye’nin hazır giyim sektöründeki yenilikçi ürünlerini ve tasarımlarını sergileyerek Almanya ve Avrupa pazarında yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. EHKİB’in bu katılımı, Türk hazır giyim sektörünün küresel pazardaki rekabet gücünü artırma amacını da destekliyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Munich Fabric Start the Source fuarına yapacağı katılım, Türkiye’nin Almanya pazarındaki konumunu güçlendirmek ve ihracat rakamlarını artırmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Fuarda sergilenecek yenilikçi tasarımlar ve yüksek kaliteli ürünlerle Türk firmalarının büyük ilgi görmesi bekleniyor