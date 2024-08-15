Toplantının açılışında konuşan Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle uyumu sağlamak ve koordinasyonu artırmak için buradayız. Bu uyumlu çalışmayı önemsiyoruz” şeklinde ifade etti.

Başkan Tugay, İzmir’in mevcut sorunlarına dikkat çekerek, bu dönemde etkili çözümler üretme zorunluluğunu vurguladı. "Yılda iki kez benzer buluşmalar yapacağız. Sizlerin gündeme getireceğiniz konular için kapımız her zaman açık" dedi. Sosyal belediyecilikle ilgili olarak, ortak bir veri tabanının oluşturulması gerektiğini belirten Tugay, sosyal hizmetler ve yardımlar konusunda hem ilçe belediyelerinin hem de Büyükşehir Belediyesi birimlerinin işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Halkın sorunlarını dinledi

Toplantının ardından Başkan Tugay, İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi’ni Buca’da yerinde inceledi. Başkan Tugay, saha gezisi sırasında halkın sorunlarını dinleyerek, temiz su, beton, asfalt ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını aktaran Buca sakinlerinin taleplerini not aldı. Ayrıca, sokak ve trafik düzenlemeleriyle ilgili taleplerin hızla değerlendirileceğini belirtti. Bölge esnafıyla sohbet eden Tugay, çalışmalar için gösterdikleri anlayışa teşekkür etti.

Özmen Caddesi’nde devam eden projeyle ilgili olarak, Başkan Tugay, yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmalarının Buca’da yaşanabilecek su baskınlarını önleyeceğini söyledi. “Ekiplerimiz şu ana kadar 11 kilometrelik yağmur suyu, 7 kilometrelik atık su hattını ve Kozağaç Deresi’nde 1.6 kilometrelik dere ıslahını tamamladı. Buca’daki su baskınlarının önüne geçmek için çalışıyoruz. Bu dönemde İzmir’in altyapı sorunlarına etkili müdahalelerde bulunacağız” diye ekledi.