Cemil Tugay, Süt Kuzusu Projesi'ndeki Aksaklıklar Için Özür Diledi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, EGE TV’de katıldığı programda, İzmir’in önemli projelerinden biri olan Süt Kuzusu’nda yaşanan aksaklıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Tugay, projenin ihale sürecinde yaşanan hatalardan dolayı yurttaşlardan özür diledi ve sorunun en kısa zamanda çözüleceğini vurguladı.

Süt Kuzusu Projesi'nde yaşanan aksaklıklar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, EGE TV’de gazeteci Oya Pardak ve Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’nun sorularını yanıtladı. Tugay, İzmir’in önemli sosyal projelerinden biri olan Süt Kuzusu’nun geçen aylarda bazı yurttaşlara ulaşmamasının sebeplerini açıkladı. Tugay, projede yaşanan aksaklıkların geçmişten gelen ihale hatalarından kaynaklandığını ve bu durumun, üretici olmayan kişilere süt ihtiyacının karşılanmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

İhale sürecinde yaşanan sorunlar

Tugay, ihale sürecinde yapılan hataların, Süt Kuzusu projesinin istenilen şekilde yürütülmesini engellediğini belirtti. Üretici olmayan firmalara verilen ihale, süt temininde sıkıntılara yol açtı. Bu durum, birçok yurttaşın projeden faydalanamamasına neden oldu. Tugay, “Kendi üreticimizden alacağız. Hem kendi üreticimizi desteklemek hem de çocuklarımıza aksatmadan süt kuzusunu ulaştıracağız” diyerek, yerel üreticilere destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Proje geliştirilerek devam edecek

Başkan Tugay, Süt Kuzusu Projesi’nin geliştirilerek ve kapasitesinin artırılarak devam edeceğini vurguladı. Tugay, bu süreçte yaşanan aksaklıkların kurum içi hatalardan kaynaklandığını kabul etti ve “Bu hatalardan dolayı insanlarımızdan özür diliyorum. Bunu da en kısa zamanda düzeltmek için çaba göstereceğiz” dedi.

İzmir halkına verilen sözler

Tugay, İzmir halkına verdikleri sözleri tutmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Süt Kuzusu Projesi’nin, özellikle dar gelirli ailelere yönelik önemli bir sosyal destek olduğunu vurgulayan Tugay, bu tür projelerin toplumda büyük bir etki yarattığını ifade etti. Projenin devamlılığı ve başarısı için gerekli adımların atılacağını belirten Tugay, İzmir halkına olan sorumluluklarını yerine getirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.