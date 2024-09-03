Denizli Sanayi Odası (DSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Odamız Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ve Denizli ekonomisinin mevcut durumu, sanayinin karşılaştığı zorluklar ve gelecek dönem beklentileri detaylı olarak ele alındı.

Gündemde ekonomi ve ihracat vardı

Meclis toplantısında, enflasyon muhasebesi uygulamasının sanayi üzerindeki etkileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılının ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri, ihracat rakamları ve İSO PMI raporları gibi birçok önemli başlık masaya yatırıldı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının özellikle sanayi odaklı şehirlerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

Verimlilik çalıştayı: Denizli'nin rekabet gücü

Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Verimlilik Çalıştayı’na değinerek, küresel rekabet gücünün artırılmasında verimliliğin kritik önem taşıdığını belirtti. “Dünya ile rekabet edebilmek için en önemli silahımız verimlilik” diyen Konyalıoğlu, verimliliğin sadece kar odaklı bir yaklaşım değil, ekonomik savaşa karşı güçlü bir savunma olduğunu ifade etti.

Enflasyon muhasebesi sanayiyi nasıl etkiliyor?

Toplantıda enflasyon muhasebesinin işletmeler üzerindeki etkileri de geniş bir şekilde tartışıldı. Başkan Kasapoğlu, bu düzenlemenin bazı firmalar için avantajlı, diğerleri içinse zorlayıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti. "Denizli’de birçok firma bu uygulamadan etkilenirken, bazıları bu durumdan muaf tutuluyor" dedi.

Türkiye ve Denizli'de ihracatın durumu

Denizli'nin ihracat performansı da detaylı olarak incelendi. Ağustos ayında yüzde 10’luk bir artış gözlenmesine rağmen, özellikle tekstil sektöründe ihracatın düştüğü vurgulandı. Kasapoğlu, bu durumun ilerleyen dönemde sanayi verilerinin daha da kötüleşebileceğine işaret etti.

Çinli yatırımcılar Türkiye'ye yöneliyor

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Çinli firmaların Türkiye’ye ve özellikle Denizli’ye gösterdiği ilgi oldu. Elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Çinli Wetown Electric Group CO’nun Denizli’deki yatırım planları hakkında bilgi veren Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde Denizli Organize Sanayi Bölgelerinde daha fazla Çinli yatırımcı görmenin mümkün olacağını belirtti.

PMI endeksleri ve kapasite kullanım oranları

Kasapoğlu, İSO PMI endekslerinin sanayideki yavaşlamaya işaret ettiğini ve bunun ilerleyen dönemde sipariş azalması, istihdam daralması gibi sorunlara yol açabileceğini dile getirdi. Ayrıca, sanayi kapasite kullanım oranlarının yüzde 75,4 olduğunu, tekstil sektöründeki kapasite kullanım oranının ise yüzde 72,17 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

DSO’nun yoğun gündemi

Toplantının son bölümünde, Bozkurt Kadın Açık Cezaevi Müdürü Ahmet Candan ve D Tipi Yarı Açık Cezaevi Müdürü İbrahim Soydan’ın katılımıyla hükümlü ve eski hükümlü istihdamı konuları ele alındı. Ayrıca, Afrika pazarındaki fırsatlar ve DSO Akademi kapsamında gerçekleştirilen Rekabetçi Dış Ticaret İstihbarat Eğitimleri gibi konular da gündemdeydi.