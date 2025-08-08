

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 22 ilçenin ziraat odası temsilcileriyle Kültürpark Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıda, iklim krizine karşı tarımda dönüşüm, kırsalda yaşamın güçlendirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi konular ele alındı.

Tugay’a toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nehir Yüksel eşlik etti.

Tugay: “Tarım konusu kendi haline bırakılamaz”

Konuşmasında İzmir’in Türkiye'nin en büyük tarım üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Cemil Tugay, kuraklık, sıcaklık artışı ve iklim dengesizliklerinin tarıma büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı:

“İzmir’deki tarımsal faaliyetlerin sadece kente değil, bölgeye etkisi var. Kuraklık, aşırı sıcaklar, don olayları artık olağan hale geldi. Bu tablo karşısında hâlâ ‘ne olacak bakalım’ anlayışıyla hareket edemeyiz. Tarım planlı, veriye dayalı ve iş birliği içinde yürütülmeli.”

“Yeni iklim şartlarına göre tarım yapmak zorundayız”

Tugay, gelecekte klasik yöntemlerle tarım yapmanın mümkün olmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Yeni şartlara göre tarım yapmalıyız. Süt, et ve tarım ürünlerinin ne kadar, nasıl üretileceği planlanmalı. Aksi takdirde üretici geçimini sağlayamaz, tüketici gıdaya ulaşamaz. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde.”

“Merkeziyetçi anlayışla tarım yönetilemez”

İzmir tarımının Ankara’dan yönetilmesini eleştiren Tugay, yerel yönetimlerin daha fazla yetki ve sorumluluk alması gerektiğini savundu:

“Tarım politikalarının merkezden belirlenmesi, sahada karşılığı olmayan kararların alınmasına yol açıyor. Yerelleşme artık kaçınılmaz. Yetki yerinde olmalı ki üreticiye dokunan çözümler üretebilelim.”

“Çiftçiyle uyum içinde çalışmak istiyoruz”

Tugay, ziraat odaları, tarım ve sulama kooperatifleri gibi yapıların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şu mesajı verdi:

“Gelin ortak akılla yol alalım. Kırsaldaki sorunları çözmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugün genç nüfus köyde kalmıyor. Kent merkezlerinde düşük ücretli işlere yöneliyor. Bu sürdürülebilir değil.”

“Bu çalışmaların siyaseti yok”

Tugay, kırsal bölgelerde yaşanan altyapı eksikliklerine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Köylerde çocuklar okuyamıyor, kültürel faaliyet yok, sağlık hizmeti yetersiz. Biz sadece üretimle ilgilenmiyoruz, kırsalda yaşamı da güçlendirmek istiyoruz. Bu çalışmalar siyasi değil, hayati. Bu gidişle aç kalma riskiyle karşı karşıyayız.”

Prof. Dr. Kurucu: “Gençleri kırsalda tutmalıyız”

Toplantıda sunum yapan Prof. Dr. Yusuf Kurucu, iklim krizinin etkilerini şu sözlerle özetledi:

“İzmir kırsalında verimliliği düşüren faktörlerin başında iklim değişikliği geliyor. Yağış düzeni bozuldu, topraklar tuzlanıyor. Bu şartlarda kesintisiz gıda üretimi ancak gençleri üretimde tutarak mümkün olur.”