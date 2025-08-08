İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmesi amacıyla Gebe Okulu hizmetini başlattı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği bünyesinde açılan okulda; hekim, ebe, hemşire, diyetisyen ve psikologlar eşliğinde teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Anne adaylarına; gebelik süreci, doğum, emzirme, bebek bakımı, doğum egzersizleri, yoga ve pilates gibi alanlarda destek sağlanıyor. Ayrıca psikolojik destekle sürecin daha sağlıklı ilerlemesi hedefleniyor. Eğitimler, gebeliğin 20. haftasından itibaren tüm anne adaylarına açık. Aynı zamanda lohusalar ve baba adayları da bu sürece dahil olabiliyor.

Dr. Ercan Koru: “Doğal süreç, bilinçle kolaylaşır”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ercan Koru, gebelik her ne kadar doğal bir süreç olsa da kadınlar için stres ve kaygı yaratabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gebelik Okulu, bu süreci fizyolojik bir olay olarak kabul edip bilgilendirici ve destekleyici bir yaklaşım sunuyor. Doğum sonrası, emzirme ve bebek bakımı konularında da detaylı eğitimler veriyoruz. 20. haftadan itibaren tüm gebelerimizi okula bekliyoruz.”

Baba adayları da sürece dahil

Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Elif Yalçın, eğitimin yalnızca annelerle sınırlı olmadığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Gebelere psikolojik destek sağlıyor, diyetisyen eşliğinde doğru beslenmeyi anlatıyor, yoga ve pilatesle fiziksel rahatlama sağlıyoruz. Bebek bakımı, emzirme ve doğum süreci gibi konularda kapsamlı eğitim veriyoruz. Doğumdan sonra da destek sunmaya devam ediyoruz. Eğitimlere baba adayları da katılabiliyor çünkü eş desteği bu süreçte çok kıymetli.”

Eğitimler üç hafta sürüyor ve katılımcılara katılım belgesi veriliyor.

“İlk doğumum gibi heyecanlıyım”

34 haftalık hamile olan Gülcan Demirbağ, ikinci çocuğunu bekliyor. Ancak aradan 9 yıl geçtiği için eğitimlerin kendisi için büyük önem taşıdığını söylüyor:

“Sanki ilk kez doğum yapacakmış gibi heyecanlıyım. Tüm gebeler kaygı, korku ve endişeyi aynı anda yaşıyor. Bu okulda verilen eğitimler, annelere verilebilecek en güzel destek.”

Emzirme Haftası’na özel farkındalık eğitimleri

Eşrefpaşa Hastanesi, Emzirme Haftası kapsamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği önünde stant kurarak anne sütünün önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Mete Sivrikaya, anne sütünü “evrendeki en değerli kaynak” olarak tanımladı:

“İlk 6 ay sadece anne sütü öneriyoruz. Annenin bebeği doğru şekilde emzirmesi gelişim açısından kritik. Standımızda hemşirelerimiz annelere emzirme tekniklerini uygulamalı olarak gösteriyor.”

“Prematüre bebeğim için çok faydalı oldu”

Eğitime bebeğiyle birlikte katılan Dilek Kara, 1,5 aylık kızı Handan’ın prematüre doğduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Emzirme konusundaki bilgiler çok işime yaradı. İlgili davrandılar, bebeğimin sağlığı için önemli bilgiler edindim. Eğitimden çok memnun kaldım.”