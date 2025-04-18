İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Komitesi’nde başkan yardımcılığı görevine seçildi. Dünyadan dokuz şehrin yer aldığı yönetim kadrosunda İzmir, Tugay’ın temsilinde uluslararası kültür politikalarında aktif rol oynayacak.

İzmir’in uluslararası rolü güçleniyor

Başkan Dr. Cemil Tugay, UCLG Kültür Komitesi’nde üstlendiği yeni görevin İzmir’in küresel kültür diplomasisinde etkisini artıracağını söyledi. Tugay, “Kültür dünyada son derece prestijli bir alan. Böylesi bir platformda İzmir’in söz sahibi olması önemli bir fırsat” dedi.

250 binin üzerinde yerel yönetim UCLG çatısı altında

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), dünya genelinde 250 binin üzerinde yerel yönetimi ve 175’in üzerinde yerel-bölgesel yönetim birliğini kapsıyor. Kültür Komitesi, yerel kültür politikaları ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi destekleyen şehirleri ve kurumları bir araya getiriyor.

Dünya kentleriyle birlikte

UCLG Kültür Komitesi yönetiminde İzmir’in yanı sıra Buenos Aires, Mexico City, Lizbon (eş-başkan); Barselona, Bilbao, Bogotà, Brazzaville ve Jeju (başkan yardımcısı) gibi dünya şehirleri de yer alıyor.

İzmir, öncü kentler arasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından bu yana UCLG Kültür Komitesi ile ortak çalışmalar yürütüyor. Şehir, kültürü sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerinden biri olarak ele alan Kültür 2030 Gündemi kapsamında yürütülen küresel programda öncü kentler arasında bulunuyor.