İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkları Menemen’de hizmete alınan sterilizasyon tesisinde çevre dostu yöntemlerle bertaraf ediyor. Günde yaklaşık 30 ton atığın işlemden geçtiği tesiste, 2020 yılından bu yana toplamda 400 bin tona yakın tehlikeli atık dönüştürüldü.

Bin 50 sağlık kuruluşundan atık toplanıyor

İzmir genelinde devlet hastaneleri, özel hastaneler ve diyaliz merkezleri dahil olmak üzere bin 50 sağlık kuruluşundan toplanan tıbbi atıklar, özel lisanslı araçlarla Menemen’deki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne taşınıyor. Atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde yürütülen çevrimiçi mobil atık takip sistemi (MOTAT) ile kayıt altına alınıyor.

150 derece sıcaklıkta işlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Tesisleri Şube Müdürü Seyda Yapıcı, atıkların 150 derece sıcaklıkta 45 dakika boyunca sterilize edildiğini belirtti. Ardından atıklar, kırıcı makinelerden geçirilerek küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor. Böylece halk sağlığına yönelik riskler ortadan kaldırılıyor.

Günde 30 ton, toplamda 400 bin ton atık bertaraf edildi

Yapıcı, 2020’de faaliyete geçen tesisin bugüne kadar 400 bin ton tıbbi atığı çevreye zarar vermeden bertaraf ettiğini belirtti. Tesiste aynı zamanda atık taşıma konteynerleri dezenfekte edilerek tekrar kullanıma sunuluyor. Günlük kapasitesi 100 tonun üzerinde olan tesis, İzmir’in atık yönetiminde kritik bir rol üstleniyor.

Enerji ve su geri kazanımı sağlanıyor

Tesis, sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak tasarlandı. Buhar üretim ünitesi ile sterilizatörler arasında enerji geri kazanım sistemi bulunuyor. Bu sayede doğal su varlıklarının korunmasına katkı sağlanıyor. Besleme, boşaltma, taşıma, yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri çevreye duyarlı şekilde yürütülüyor.