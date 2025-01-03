AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Basmane Çukuru için hazırladığı projeye destek verdiğini belirtti ve “İzmir’in hayrına olacak bu projeyi destekliyorum” dedi.

Basmane Çukuru için çözüm ufukta

İzmir’in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarından biri olan Basmane Çukuru, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın girişimleri ile çözüme bir adım daha yaklaştı. Tugay, Büyükşehir Belediyesi’nin alanda bulunan yüzde 30 hissesini TMSF’ye devretmeyi, karşılığında ise TMSF’den eski Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yerinde yeniden inşa edilmesini talep etti. Bu takas teklifine TMSF’den olumlu yanıt geldi ve sözlü mutabakat sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, proje için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi'ni kabul etti ve Koruma Bölge Kurulu tarafından onay aldı.

"Kamu menfaati gözetiliyor"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Basmane Çukuru sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların nihai bir çözüm yolunda ilerlediğini ve bu sürecin İzmir’in genel yararına olduğunu vurguladı. Saygılı, “Basmane Çukuru’nun uzun yıllar süren hukuki ve imar sorunları nedeniyle kangrene dönüştüğünü, ancak bu projeyle hem kamu menfaatinin korunacağını hem de bölgedeki esnaf ve halkın ekonomik ve sosyal anlamda refahına katkı sağlanacağını" ifade etti.

İzmir için yeni bir başlangıç

Bilal Saygılı, "Bu proje sadece Belediye, TMSF ve arsa sahipleri için değil, aynı zamanda İzmir'in merkezi olan bu alanda iş yapan esnaf ve işyerleri için de büyük bir fırsat olacak. Bölgenin yeniden canlanmasıyla geniş çaplı bir ekonomik ve ticari hareketlilik bekleniyor" dedi. Saygılı, İzmir'in bu tür projelerle kalkınmaya devam edeceğini ve kent için önemli bir adım olduğunu belirterek, projenin tüm taraflarca hayata geçirilmesini desteklediğini açıkladı.