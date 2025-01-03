Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde trajik bir olay yaşandı. 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K., evde yalnız kaldığı sırada boynuna ip dolanarak yaşamını yitirdi. Olay, çöp dökmek için evden ayrılan anne Cansever K.'nin dönüşünde fark edildi.

Olayın detayları

Kilimli ilçesinin Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olayda, anne Cansever K. çöp dökmek için evinden ayrıldı. Eve döndüğünde, 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut K.’yı boynuna ip dolanmış şekilde yerde yatar buldu. Çığlık atarak komşularından yardım isteyen anne, komşularının yardımıyla küçük çocuğu ipten kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, küçük Efe Mahmut K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Efe'nin cesedi, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba morgda gözyaşı döktü

Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayla ilgili delil toplamak için çalışmalara başladı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de soruşturmayı derinleştirerek baba Musa K., anne Cansever K. ve komşularının ifadelerine başvurdu. Baba Musa K., polis ekipleriyle birlikte hastane morguna gelerek oğlunun cansız bedenine veda etti ve morgda gözyaşı döktü.

Otopsi işlemleri başlatıldı

Cumhuriyet Savcısı olayın hemen ardından hastane morguna gelerek otopsi işlemlerini başlattı. Küçük Efe Mahmut K.'nın ölüm sebebi, otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.