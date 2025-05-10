Başkan Cemil Tugay, İzmir'deki şehit anneleriyle bir araya geldi, duygu dolu anlar yaşandı: "Her biriniz benim annemsiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anneler Günü kapsamında İzmir'deki şehit anneleri, şehit ve gazi eşleriyle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Duygusal anlar yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir'deki şehit ve gazi aileleriyle özel bir Anneler Günü buluşmasında bir araya geldi. Etkinlik, şehit anneleri ve eşlerinin onuruna düzenlendi. Programa, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Bircan Kubilay ve ailesi ile gazi derneklerinin temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

"Annelerimize bir gün yetmez"

Etkinlikte konuşan Başkan Tugay, "Anneler, hayatın en kutsal varlıklarıdır. Bizleri hayata hazırlayan, varlığımızı borçlu olduğumuz insanlardır. Bir gün değil, her gün sevgimizi göstermeliyiz" diyerek annelere olan minnetini dile getirdi.

"Her biriniz benim annemsiniz"

Şehit ailelerine hitap eden Başkan Tugay, "Sizin evlatlarınız, bizim çocuklarımız. Sizler için ne yapsak az. Her biriniz benim annemsiniz" dedi. Konuşmasında duygulanan Tugay, "Sizi yalnız bırakmayacağız. Acınızı dindiremeyiz ama bu hayatı sizin için daha yaşanabilir kılmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"Bu millet size hizmet etmek zorunda"

Başkan Tugay, "Evladını, eşini, babasını bu vatan uğruna kaybeden aileler için herkesin sorumluluğu var. Bu millet sizin için çok şey yapmak zorunda. Biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.