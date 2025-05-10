EGE SAATİ GAZETESİ’NDEN BURCU YANAR’IN ÖZEL HABERİNE GÖRE; Türkiye’nin dört bir yanında sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakaları her geçen gün artarken, yetkili kurumların bu konuda sessiz kalması kamuoyunun tepkisini çekiyor. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) ve Foça HAYAD Derneği yetkilileri, hem mevcut yasal boşluklara hem de Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere kurumların görevlerini yerine getirmemesine dikkat çekti. Dernek başkanlarının aktardığı olaylar, hayvanların sistematik biçimde hedef alındığını ve hayvan haklarını korumaya yönelik yasal çerçevenin fiilen işlemez hale geldiğini ortaya koydu.

Görev ihmali yapıyorlar

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, “Yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarını valilikler yani Orman Bakanlığı veriyordu. Onların her yıl onayına gidiyordu ve biz kendilerine faaliyet raporu gönderiyorduk. Bunu da hiçbir şekilde denetlemediler. Ne faaliyet yaptığımızı sormadılar, merak etmediler ve ciddiye almadılar. Zaten 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu da işletmediler. Belediyeler kimlik kartlarını neden istiyor bunu anlamış değiliz. 7527 sayılı hayvanları koruma kanunu da kaldırıldı ve hükümsüz. Kaç yıldır da bu kimlik kartlarının arkasına mühürlerini basmıyor Tarım ve Orman Bakanlığı. Bizlerle toplantı yapmıyor, faaliyet raporlarımızı istemiyor. Yasada bunlar var ama uygulamıyorlar. Baştan aşağı bir görev ihmalleri var. Bu yerel hayvan koruma kimlik kartlarının turşusunu kuracaklar herhalde” dedi.

Mücadele sürecek

Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Özkan, “Biz 7 Mayıs günü ne karar çıkarsa çıksın mücadelemiz devam edecek diye karar aldık. Şimdi daha farklı yöntemlerle, mahalle örgütlenmeleri ve gönüllüleri oluşturma, herkesin mahallesindeki hayvanın envanterini küpe numaralarına kadar yapmasını istemek gibi çalışmalarımız olacak. Bu yasa AYM’den geçse bile bizim vicdanlarımızdan asla geçmeyecek. Bu yasa merhametle, vicdanla ve yaşatarak tekrar yazılacak” diye konuştu.

Hayvan avına çıkıyorlar

Fevziye Özkan, üç gün önce yaşanan acı bir olayı da şu sözlerle anlattı: “O kadar kötü insanlar var ki bir kenarda yatan hayvanın üzerine motor sürerek kışkırtıyorlar. Sonra da havladı bahaneleriyle hayvanı barınağa aldırmaya çalışıyorlar. Çoğu zaman da aldırıyorlar maalesef. Üç gün önce bir sokak köpeği yine tüfekle vurulmuş. Gece yarısı mahalleli silah sesleri ve ardından da bir hayvan feryadı duyuyorlar. Ama gece yarısı olduğu için karanlıkta kimse bir şey yapamıyor. Ertesi gün hayvanı bitkin vaziyette bulmuşlar. Özel bir kliniğe gönderdik. Hayvanın röntgeni çekildi. Yüzlerce saçma bulundu üzerinde. İnsanlar elinde silahlarla sokaklarda hayvan avına çıkıyor. Bu hepimiz için tehlikeli bir durum.”

‘Köpek parkta vuruldu’

Foça HAYAD Derneği Başkanı Elif Çakır ise, Foça’da geçtiğimiz gün çocuk parkında bir köpeğin tüfekle vurulduğunu anlatarak, “Foça’da Atatürk Çocuk Parkı civarında motosikletli birisi gelip bir sokak köpeğinin kafasına ateş etmiş. Bu esnada parkta çocuklar da var. Sonra da oradan uzaklaşmış. Akşam saat 18.00-18.30 civarında olmuş olay. Jandarmaya haber verildi. Kameralardan tespit edilecek. Arkadaşlar ifade verdi ve suç duyurusunda bulundu. Can dostumuz gece operasyona alındı. Kafaya giren parça oldukça derine saplanmış o nedenle uzun sürdü çıkarmak ama başarılı bir operasyonun ardından köpeğimizi bugün çıkaracağız” sözlerini kullandı.

İnsanların köpekten korkmak yerine şiddetin ileri boyuta tırmanmasından korkması gerektiğinin de altını çizen Çakır, “Çocuklar için güvenli sokaklar isteyenler çocuk parkının yanında, çocukların gözünün önünde köpekleri vuranlarla çocukları baş başa bıraktılar. Bu millet köpekten korktuğu kadar şiddetten, şiddetin tırmanmasından korksa başka bir ülkede yaşıyor olurduk ama ne yazık olmadı” dedi.