Ekim ayı boyunca dünya genelinde düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Swissotel Resort & SPA Çeşme, kadın çalışanlarına özel bir sağlık semineri düzenledi. Medicana Çeşme Tıp Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, meme sağlığı, erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

Medicana Çeşme Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erol Olcaş, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde farkındalığın hayati önem taşıdığını vurguladı. Olcaş, düzenli kontrollerin erken teşhis ve tedavi başarısı açısından kritik olduğunu belirtti.

“Her kadın, evlilik veya doğum durumu fark etmeksizin, düzenli muayenelerini ihmal etmemelidir. Kırk yaş sonrası mamografi endişesi yersiz; ultrason ve elle muayene çoğu durumda yeterli” diyen Olcaş, meme başından gelen akıntı, şekil değişikliği veya renk farklılıklarının da önemli uyarılar olduğunu ifade etti.

Dr. Olcaş, gereksiz endişelere yer vermemek için mamografi ve ultrason gibi yöntemlerin doğru kullanımını anlattı. Amerika’da rutin mamografinin artık önerilmediğini, Avrupa’da ise 2–3 yılda bir uygulandığını belirten Olcaş, radyasyon ve sıkıştırmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Seminerde beslenme ve yaşam tarzının meme sağlığı üzerindeki etkileri de ele alındı. Çay, kahve ve çikolata tüketiminin sınırlandırılması, ağır yüklerden kaçınılması ve uygun sütyen kullanımı önerildi. Düzenli egzersiz ve stres yönetimi de sağlıklı yaşamın önemli parçaları olarak vurgulandı.

Olcaş, erken teşhis edilen vakalarda uygulanan yeni tedavi yöntemleri hakkında da bilgi vererek, akıllı ilaçlar ve immünoterapinin cerrahi gereksinimini azaltabileceğini ifade etti.

Etkinlikte kadın çalışanlar, kendi sağlık deneyimlerini paylaşarak sorularını yöneltti. Seminere katılanlara detoks içecekleri ve sağlıklı ikramlar sunuldu. Ayrıca pembe kurdeleler dağıtılarak toplumsal farkındalığın önemi vurgulandı ve farkındalık pastası kesildi.