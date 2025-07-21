İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili Deliktaş’ta düzenlenen 3. Bamya Festivali ve Halk Ozanları Gecesi’ne eşi Öznur Tugay ile katıldı. Tugay, festivalin gelecek yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha güçlü destekleneceğini duyurdu.



“Birlik ve çalışmayla her zorluğu aşarız”

Deliktaş Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bamya Festivali, geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Başkan Cemil Tugay, ülkenin ve bölgenin çeşitli zorluklar yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her şey önce birlik ve beraberlikle, sonra çalışarak aşılıyor. Bizim kendimize ve sizlere inancımız tam. Başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk yok.”

Festivalin kültürel ve ekonomik önemine değinen Tugay, Deliktaş’ın tarımsal üretim kapasitesine dikkat çekti. Etkinliğin sunuculuğunu yapan ve aynı zamanda köyünde üreticilik yapan Serap Yaşar Baldemir’in çabasını takdir ederek şunları söyledi:

“Bu yöreleri tanımak bizim için onur. Burası büyük potansiyele sahip. Gelecek yıl, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak festivale daha fazla destek vereceğiz.”

"Deliktaş bamyada marka"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de etkinlikte yaptığı konuşmada bölgenin bamya üretimiyle tanındığını vurguladı:

“Burası bamyada marka olmuş bir köy. Bu festival emeğin görünür kılınmasında önemli rol oynuyor. Üreticilerimizin hak ettikleri kazançlara ulaşmalarını diliyoruz.”

Yarışmalar, konuşmalar ve halk konseri

Festivalde çeşitli yarışmalar ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Bamya Sepeti ve Bamya Yemeği Yarışmaları'nın ardından dereceye girenlere ödüller verildi.

Etkinliğe katkı sunan kurum ve kişilere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından plaket takdim edildi. Diyetisyen Fatoş Yılmaz ise bamyanın sağlık açısından faydaları üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Gecede ayrıca KARSAV Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı. Müzikseverler, Hozan Beşir, Ali Asker, Cevdet Bağca ve Ali Ekber Eren’in performanslarıyla keyifli anlar yaşadı.