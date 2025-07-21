İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı Anne Kart projesi kapsamında, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşımadan ücretsiz yararlanma imkânı sunuluyor. Aylık 60 kontörlük ulaşım desteği sağlayan kart, ekonomik olarak zorluk yaşayan ailelere katkı sağlarken kadınların sosyal hayata katılımını da teşvik ediyor.



Başkan Tugay’ın Seçim Vaatlerinden Biri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim döneminde duyurduğu Anne Kart Projesi, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden anneler için önemli bir destek sunuyor. Uygulama, hem ulaşımda kolaylık sağlıyor hem de aile bütçesine doğrudan katkıda bulunuyor.

Belediyenin uzman ekipleri tarafından sosyal inceleme sonucu uygun görülen annelere, çocukları yanlarındayken kullanmak üzere kartlarına her ay 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanıyor.

“Ailemize büyük katkı sağlıyor”

Anne Kart’tan yararlanan Tuğçe Karagöz, kartın ulaşımda sağladığı kolaylık sayesinde daha özgür hareket edebildiğini belirterek, “Ücretsiz 60 biniş hakkımız var. Çok memnunuz. Biniş hakkı dışında süt yardımı, bez yardımı alıyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocukları alıp gezmeye çıkıyoruz”

Vatandaş Dilek Esençelik de uygulamayı "çok büyük bir avantaj" olarak tanımladı:

“Aile bütçemize büyük katkı sağlıyor. Özellikle çocukları alıp gezmeye çıktığımızda bu kart bizim için büyük bir kolaylık.”

“Gezmediğim yer kalmadı”

Anne Kart’tan yararlanan Zeynep Baran ise sosyal yaşamda daha aktif hale geldiklerini ifade etti:

“Ben 4 çocuğumu alıp sahil kenarlarına, piknik alanlarına götürebiliyorum. Gerçekten tebrikler. Kadınlara, annelere destek çıkıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum.”

Anne Kart Nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Anne Kart uygulaması, 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu olan annelere yönelik ücretsiz toplu ulaşım desteğidir. Yardım almaya uygun görülen annelere, toplu taşıma araçlarında kullanmak üzere her ay 60 kontörlük biniş hakkı tanımlanıyor. Uygulama kapsamında ayrıca 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere 10 kontörlük ulaşım hakkı sunulmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 7 binin üzerinde 0–4 yaş annesi ve 2 binin üzerinde 4–5 yaş grubu annesi destekten yararlandı. Böylece yaklaşık 10 bin hane Anne Kart uygulamasından faydalanmış oldu.