İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça'da tarımsal kalkınma ve süt üretim kooperatiflerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Ekonomik zorluklar altında ezilen kooperatiflerin sorunlarını dinleyen Başkan Tugay, uzun vadeli çözümler üretecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Süt üreticileri destek bekliyor

Foça Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ferdi Baydaroğulları, süt alım fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamadığını vurguladı. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği 17 lira 15 kuruşluk fiyatın yetersiz olduğunu söyleyen Baydaroğulları, İzmir'deki 168 kooperatifin binlerce üyeye sahip olduğunu belirtti. Baydaroğulları, "Nakliye, soğuk hava deposu ve diğer masraflar üreticiyi zor durumda bırakıyor. Sütü ya satacağız ya da dökeceğiz" dedi.

"Uzun vadeli çözümler üretiyoruz"

Başkan Cemil Tugay ise, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları yakından bildiklerini ve bu sorunları hafifletmek için projeler geliştirdiklerini belirtti. Tugay, "Türkiye büyük bir ekonomik kriz içinde. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz. Küçük üreticinin emeğinin karşılığını alması ve vatandaşın daha uygun fiyata sağlıklı ürünlere ulaşması için çalışıyoruz" dedi. Tugay ayrıca, Bayındır Süt Fabrikası ve Ödemiş Et Entegre Tesisi’nin daha verimli hale getirileceğini söyledi.