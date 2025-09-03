İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan ve daha önce partisinden istifa eden Gürsel Tekin’in CHP’den ihracını değerlendirdi. Tugay, “Ahlaki ve etik açıdan doğrudur. Gürsel Tekin’in yaptığı da doğru değildir. Herhangi bir CHP’li böyle bir durumda kendisine fırsat çıkarması yakışmaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturma başlatmış, mahkeme de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınmasına karar vermişti.

Kayyım olarak İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin’in ihracıyla ilgili de konuşan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Gürsel Tekin’in ihracının hukuki arka planını bilmiyorum. Ama ahlaki ve etik açıdan doğrudur. Gürsel Tekin’in yaptığı doğru değildir. CHP’li hiçbir kişinin böyle bir durumda kendine fırsat yaratması yakışmaz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Karar hukuki değil siyasi"

Tugay, kayyım riski olduğunu bildiklerini ve dava sürecinin de tamamen bitmediğini belirterek, “Dün ani bir karar oldu. CHP bir taraftan yeni bir kongre ve kurultay sürecini de yürütüyor. O süreç yürürken kararlar bizi endişelendiriyor. Hangi gerekçelerle İstanbul kongresinin iptal olduğunu bilmiyorum ama demokrasimiz açısından sıkıntılı. Bu tür müdahalelere maruz kalabileceğimizin biliyoruz ama ne olursa olsun çizgimiz, siyaset yapış amacımız ve ilkelerimiz belli. Bu çerçevede mücadelemi devam edecek. CHP lider partisi değildir. Bizim liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O çizgiyi izleyen bir başka kişi bayrağı alıp devam edebilir. Böyle demokrasi dışı bir yolla yapılması CHP’de hâkimiyet kuracak bir şey olamaz. Bizler gücümüzü ilkemizden ve halkımızdan alıyoruz. Her birimiz görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Engellenmeye çalışsak da vazgeçmeden doğrularla mücadele edeceğiz. Hukuki her türlü incelemeye tabi olduğumuzu söylüyoruz ama şu anda tutuklanma gerekmediği halde tutuklanan başkanlarımız ya da yeterli delil olmadığı halde ağır iptal kararları var. Bu kararlar hukuki değil siyasidir. Dolayısıyla bunun üzüntüsünü duyuyoruz” dedi.

"Ahlaki ve etik açıdan doğru bir karar"

Kayyım olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gürsel Tekin’in partisinden ihracını değerlendiren Tugay, “Gürsel Tekin’in ihracının hukuki arka planını bilmiyorum. Ama ahlaki ve etik açıdan doğrudur. Gürsel Tekin’in yaptığı da doğru değildir. Herhangi bir CHP’li böyle bir durumda kendisine fırsat çıkarması yakışmaz. Biz böyle insanlar değiliz. Bir daha CHP’nin tarihini ve etik değerlerini gözden geçirmeli” ifadelerini kullandı.