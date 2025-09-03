CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un TRT Haber’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yücel, Tunç’un Adalet Bakanlığı’nda “dekor” görevi gördüğünü savundu.

Deniz Yücel Bakan Tunç'a ateş püskürdü

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, CHP’li Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Tunç’u eleştirdi.

Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yücel, Tunç’un CHP kurultayına ilişkin sözlerine tepki göstererek, “Cumhuriyet Halk Partisi, sizin hiç olmadığınız kadar güçlüdür. Gücünün kaynağı da milletimizdir. Millet bu oyunu ilk sandıkta bozacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in sosyal medyan yaptığı paylaşım şöyle;



"Devletin televizyonuna çıkıp yok hükmündeki mahkeme kararlarından medet uman Adalet Bakanı'na hatırlatıyoruz;

Adalet Bakanı'nın mahkemelere, soruşturma, kovuşturma ve dava süreçlerine müdahale etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur!

Yürütme görevindeki bakanın yargıya talimat vermesi, davalara ilişkin görüş beyan etmesi, dava süreçlerini etkileyecek demeçler vermesi yargı bağımsızlığına alenen darbe niteliği taşır!

Adalet Bakanlığı'nda "dekor" görevi gören Yılmaz Tunç'un yandaş TRT Haber'de sorulan çanak sorulara verdiği yanıtlar elbette ki çok vahimdir.

Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Kongresi ve CHP Kurultayıyla ilgili sözleri ile bulunduğu koltuğun ağırlığını taşıyamadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Yargı süreçlerini etkileyen açıklamalar yapan, Saray'ın yargıya verdiği talimatları kamuoyuna duyuran, CHP Genel Başkanınına nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleme cüretini gösteren bu kişinin o makamda bir dakika bile oturmaması gerekir.

Saray'ın emir erlerinin her biri üzerine düşen rolü oynayıp kenarda ellerini ovuşturarak sergilenen bu oyunu izlemektedir.

Hepiniz izlemeye devam edin...

Cumhuriyet Halk Partisi, sizin hiç olmadığınız kadar güçlüdür. Gücünün kaynağı da milletimizdir.

Millet bu oyunu ilk sandıkta bozacaktır!"

