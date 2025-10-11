İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı’nda dünyayı tehdit eden iklim krizine dikkat çekerek, “Karbon emisyonunu durdurmak için katı kararlar almamız şart” dedi.

İzmir’de “Sağlıklı Kentler” buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, Swiss Otel İzmir’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’nin birçok ilinden büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Birliğin Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılış konuşmasında dünyayı tehdit eden iklim krizi ve karbon emisyonu artışına dikkat çekti.

Tugay, “İklim konusunda en güçlü adımları yerel yönetimler atabilir. Ne yapabiliriz sorusuna hep birlikte cevap bulmamız gerekiyor. Bu platform tam da bunun için var” dedi.

“Durdurmazsak daha da kötüsünü yaşayacağız”

Türkiye’de bu yılın yarısından fazlasında kuraklık ve su problemleri yaşandığını hatırlatan Tugay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kısa vadede önlemler alınabilir ancak asıl sorun karbon emisyonu fazlalığı. Bunu durdurmak için çok net, katı kararların alınması gerekiyor. Eğer bu adımları atmazsak, süreç asla durmayacak ve kötünün daha da kötüsünü yaşayacağız.”

“Topraklarımız çölleşiyor, çiftçiler zor durumda”

İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal etkilerine de değinen Tugay, Türkiye’deki toprakların yüzde 88’inin çölleşme riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Topraklarımız verimsizleşiyor, çiftçi toprağından verim alamıyor, gençler tarımdan uzaklaşıyor. Bu da yoksulluk, işsizlik ve ekonomik kayıpları beraberinde getiriyor. Ülkemiz neden fakirleşsin? İklim krizini durdurmak imkânsız değil; bilinçli adımlar atarsak başarabiliriz.”

“Birlikte çözüm üretmeliyiz”

Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Tugay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin örnek bir platform olduğunu ifade etti:

“Birliğe düşen ne varsa yapmaya hazırız. Günü kurtarmayı değil, sorunu kökünden çözmeyi hedefleyelim. İklim krizine karşı birlikte mücadele etmeliyiz.”

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından yapılan meclis oturumu ile devam etti.