Denizli’de kaçak içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 642 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 24 kaçak içki ve 7 aroma bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İki ayrı adrese eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda koli ambalajları arasına gizlenmiş 642 litre etil alkol, 24 şişe kaçak içki ve alkol üretiminde kullanılan 7 farklı aroma ele geçirildi.

Ele geçirilen etil alkol ve malzemelere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içkilere yönelik denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.