İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte atık yönetimi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla İzmirlilere çağrıda bulundu.

Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, günlük hayatta çöpe atılan birçok malzemenin aslında geri dönüştürülebilir nitelikte olduğunu vurguladı. Tugay, "Sevgili İzmirliler, her gün evlerimizden çıkan ve çöpe attığımız malzemelerin çoğu aslında çöp değil; atık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak atıklarımızı 'çöp' olmaktan kurtarmak ve şehrimizin faydalanabileceği kaynaklar haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, sizleri de bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.