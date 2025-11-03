Nazilli ADD’den Cumhuriyet Balosu Coşkusu

Cumhuriyetin ilanının 102. yılı dolayısıyla Nazilli Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Enver Yetkiner Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen resepsiyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Baloya, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Hasan Akol ve yönetim kurulu üyeleri ile önceki dönem Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nazilli ADD Başkanı Feyzullah Erkut, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilke ile inkılaplarına daima bağlı kalacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir Cumhuriyet Bayramı’nı daha sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Atatürkçüler, belli istisnalar dışında kuruluşumuzdan bu yana düzenlediğimiz Cumhuriyet Balomuzda yeniden bir aradayız. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

Konuşmaların ardından vals ve dans gösterileri sergilendi. Gece boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.