İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU’nun Çiğli Atık Su Arıtma tesisini üç yıl işletmesi için yapılan ihale sonrası gündeme gelen “taşeron” yorumlarına tepki gösterdi. Tugay, “İftira diyebileceğim suçlamalara kulak asmayacağım. Bu doğru bir işletme modelidir, örnekleri Türkiye’de fazlasıyla var” ifadelerini kullandı.

“Taşeron ifadesi önyargı ve art niyet içeriyor”

Tugay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ihaleyi hedef alan yorumların önyargılı olduğunu vurguladı.

“2025 yılında yaşıyoruz, dünyada fabrikalarda robotlar çalışıyor. Bu model daha verimli işletme için tercih ediliyor. Büyük arıtma tesisleri, bu konuda uzmanlaşmış şirketlere veriliyor; verimlilik artıyor ve maliyet düşüyor.” dedi.

“Belediyenin parası halkın parasıdır”

Başkan Tugay, belediye bütçesinin verimli kullanılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Oradaki gereksiz harcama herkese zarar veriyor. “Göreve geldiğimden beri çağdaş ve adaletli belediyecilik sunacağım dedim. Bu yolda iftira diyebileceğim suçlamalara kulak asmayacağım.”

Başkan Cemil Tugay, İZSU’ya taşeron ifadesinin önyargı ve art niyetli bir ifade olduğunu belirterek, “2025 yılında yaşıyoruz. Dünyada artık fabrikalarda robotlar çalışıyor. Neden bunlar yapılıyor? Daha verimli işletme modeli için... Bize bu noktada eleştiride bulunanlar İstanbul’da ya da başka büyükşehirlerde arıtma tesislerinin hangi modelde çalıştırıldığına bakmalı. Böyle büyük arıtma tesisleri bu konuda uzmanlaşmış şirketlere veriliyor. Ve böylelikle verimlilik artıyor ve ortaya daha uygun işletme maliyeti çıkıyor. Bu böyleyken, İzmir’in bütçesini en iyi şekilde kullanmak zorunda olan birisi olarak ‘Hayır daha verimsiz ve daha pahalı olsun’ diye kötü bir yöntemi tercih edemem. Bu birilerinin bize ‘taşeron geliyor’ etiketi ile değişecek bir durum değil. Herkes belli bir grubun değil herkesin yararını düşünmek zorunda. Sadece ben ya da biz diye bakmayacağız. Göreve geldiğimden beri bununla mücadele ediyorum. Belediyenin parası İzmir’de yaşayan 4,5 milyonun parasıdır. Oradaki gereksiz harcama herkese zarar veriyor. Biz bu konuda çok hassasız. Ben bunu göreve geldiğimde söyledim. İnsanlara; yeni nesil, çağdaş, herkesi gözeten, adaletli belediyecilik sunacağım dedim. Bu yolda haksız, iftira diyebileceğim suçlamalara kulak asmayacağım. Bu doğru bir işletme modelidir, örnekleri Türkiye’de fazlasıyla var” dedi.