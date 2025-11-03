İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar’da bazı muhtarların “ilçeden ayrılıp başka bir ilçeye bağlanma” yönündeki taleplerine net bir açıklama yaptı. Tugay, “Bu şekilde mahallelerin bir ilçeden başka bir ilçeye bağlanması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Muhtarların “hizmet alamıyoruz” çıkışı

Geçtiğimiz haftalarda Karabağlar’da üç muhtar, ilçeden ayrılmak istediklerini belirterek hizmet yetersizliğinden şikâyet etmişti.

Taleplerini kamuoyuyla paylaşan muhtarlar, mahallelerinin başka bir ilçeye bağlanmasını istemişti.

Tugay: Diyalog normalleşecek

Konuya ilişkin açıklama yapan Cemil Tugay, durumu “iletişim eksikliği” olarak değerlendirdi.

Tugay, “Bu talebi ben, muhtarların belediyesiyle daha yakın bir ilişki kurmaya ihtiyaç duyması olarak görüyorum. Belediye başkanımızın buna kulak vereceğini ve aradaki diyaloğun normalleşeceğini düşünüyorum” dedi.

“Başka ilçeye bağlanmaları mümkün değil”

Tugay, mahallelerin idari olarak başka ilçelere bağlanmasının yasal çerçevede mümkün olmadığını belirterek, “Bu şekilde mahallelerin bir ilçeden başka bir ilçeye bağlanması mümkün değil” ifadelerini yineledi.

“Böyle bir süreç olmaz, bunu doğru bulamayız. Problem neyse onunla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Güç devreye girecek

Tugay, konuyla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün de devreye gireceğini söyledi.

“CHP’nin iradesinde böyle bir durumun olmadığını biliyorum. İl başkanımız da bu konuda ilgisini gösterecektir” dedi.