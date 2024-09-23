Cemil Tugay, Tarihi Alsancak Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte, 1999 yılında hazırlanan deprem master planının artık yetersiz kaldığını ve günümüz koşullarına uygun yeni bir planın hazırlanması gerektiğini vurguladı.

"1999 planı artık yeterli değil"

İzmir'in deprem riski açısından kritik bir bölgede olduğunu belirten Tugay, 30 Ekim 2020 depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin İzmir'in depreme hazırlık konusunda yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu söyledi. Tugay, 1999 yılında hazırlanan master planın bugünün koşulları için yeterli olmadığını ve İzmir’in değişen yapısı nedeniyle yeni bir planın hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Tugay, “Artık bir şeyleri hakkıyla ve en iyi şekilde yapmak zorundayız” diyerek çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

"Söylenen yalanlara kimse inanmasın"

Konuşmasında imar affı konusuna da değinen Tugay, "İmar affıyla ilgili söylenen yalanlara kimse inanmasın. Binaların altında insanların ölmesine izin vermeyelim" dedi. Tugay, alınması gereken önlemlerin geciktirilmesinin ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını belirterek, “Kanun değişikliği beklememek gerek, elimizden geleni hemen yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Emsal artışı tartışması

Başkan Tugay, 30 Ekim depremi sonrası emsal artışı uygulamalarını da değerlendirdi. Emsal artışının bazı bölgeler için doğru olmadığını belirten Tugay, "Emsal artışı, binaların katlarının yükseltilmesi anlamına geliyor, bu da bazı bölgelerde büyük bir hataydı. Depremde bu binaların yıkılması durumunda kimseye açıklama yapamayız" diyerek bu kararın eleştirilmesine rağmen o dönemde mecbur kalındığını söyledi.

Master planının revizyonu başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım da çalıştayda yaptığı konuşmada, Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla 1999 yılında tamamlanan deprem master planının revize edilmesi çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Yıldırım, BM işbirliğiyle hazırlanan bu planın günümüz teknolojisi ve yaşanan depremler ışığında güncellenmesi gerektiğini belirtti.