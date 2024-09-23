İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 16-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla zehir tacirlerine darbe indirdi.

Uyuşturucu madde ve paralar ele geçirildi

Operasyon kapsamında, uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı değerlendirilen adreslere baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve 17 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Narkotik ekipleri, şüphelilerin ticaret amaçlı uyuşturucu madde bulundurduklarına dair güçlü deliller topladı.

8 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli süreci devam ediyor.