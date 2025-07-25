İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın 13. Yaz Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Tugay, belediyelerin yalnızca siyaset yapılan ya da işe alım kurumları olmadığını vurgulayarak, gençleri yerel yönetime katılmaya davet etti.



Pamucak’taki gençlik buluşmasında önemli mesajlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde Pamucak Sahili’nde düzenlenen 13. Yaz Eğitim Kampı’nda şehir plancısı öğrencilerle buluştu. Etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden gelen 68 öğrenci katıldı.

“Belediyeler boş konuşulan yerler değil”

Gençlerin sorularını yanıtlayan Tugay, yerel yönetimlere yönelik yanlış algılara değinerek, “Belediyeler sadece kuru kuru siyaset yapılan, boş konuşulan yerler değil. Gerçekten iyi şeylerin olduğu yerler. Daha iyisinin olması için sizlerin katılması şart” dedi.

“İnsan haklarına saygı eşiğini aşamadık”

Konuşmasında iklim krizi, adalet, kamusal alanlar ve insan haklarına da dikkat çeken Tugay, “Binlerce yıllık medeniyete rağmen halen insanların ve diğer canlıların yaşam haklarına saygı gösteremeyen bir dünyadayız” ifadelerini kullandı.

“Belediye, topluma hizmet yeridir”

Şehir plancılığı mesleğinin önemine değinen Tugay, “Sizler herkese ait kamusal alanları düzenleme sorumluluğu taşıyan bir meslek grubusunuz. Belediyeler bu alanların adil şekilde paylaşımını planlamakla yükümlüdür” dedi.

“Kentsel dönüşümde kültürel yapılar korunmalı”

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Tugay, sadece fiziksel değil sosyal dönüşümün de sağlanması gerektiğini söyledi: “Bir Roman mahallesini 20 katlı binaya taşıdığınızda kültürünü yok ediyorsunuz.”

“İklim ve şehircilik ayrı ele alınmalı”

Tugay, iklim değişikliğiyle şehircilik faaliyetlerinin aynı bakanlık çatısında değerlendirilmesini eleştirdi: “İklim ve şehircilik ayrı bakanlıklar olmalı. En büyük tehdit iklim ve toksik kimyasal kirlilik.”

“Belediyeye katılım çağrısı”

Konuşmasında gençleri yerel yönetimlere katılmaya çağıran Tugay, “Projeler üretin, tasarlayın. Biz geldik deyin. En azından İzmir Büyükşehir Belediyesi adına söz veriyorum, çok değer görürsünüz” dedi.

Başkan Sengel: “Kent suçu işlememek önceliğimiz”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de gençlere hitap etti. “Tek başımıza kalsak da mücadele edeceğiz. Kent suçlarının karşısındayız” dedi. Belediyelerin bilimsel temelli, adil ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Gençler anı fotoğrafı çektirdi

Yaklaşık 3 saat süren panelin sonunda gençler, başkanlara hediyeler takdim etti ve etkinlik gününü birlikte fotoğraf çekilerek noktaladı.