Kadıköy'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Metin Arolat’ın cenazesi, dün öğle namazında Teşvikiye Camii'nden kaldırıldı. Ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Cenaze töreninde, Arolat’ın yakın arkadaşları ve meslektaşları bir araya geldi.

"Meto'ya yakıştıramadım"

Metin Arolat'ın cenazesinde konuşan Demet Akalın üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: İnanamıyorum biz sanatçılarda da biraz gerizekalılık var sanırım, yazsana oraya bir hemşire bir doktor. Akalın, muhabirin ihmalsizlik var sanırım hemşirenin geç kaldığı yönünde şeklindeki sorusuna ise bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. "Diyetle ilgi bir bilginiz var mıydı?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: O hep diyetteydi zaten çok para lazım, diyet yapmamız lazım diye konuşurduk herkesin günlük hayatta konuştuğu şeyler gibi yani. Belki hastaneye yetişse orda ölecekti ya da uykusunda ölecekti bilemeyiz orası Allah'ın bileceği iş insan bilemiyor ama yinede yakıştıramıyor. Meto'ya yakıştıramadım bu gidişi.

"Sanatçı arkadaşlarım nolur yalnız kalmayın"

Akalın, sanatçı arkadaşlarına yalnız kalmayın çağrısı yaptı: Sanatçı arkadaşlarıma diyorum nolur yalnız kalmayın, nolur yanınızda biriniz olsun. Metin Arolot'ın çok sosyal birisi olmadığına vurgu yapan Akalın "biz arada sırada eski kadro olarak toplanıyorduk, sadece sayılı insanla samimiyeti vardı" dedi. Göz yaşlarını tutumayan Akalın, eski arkadaşlarımın gitmesine çok üzülüyorum kimseyle küs kalmak istemiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.