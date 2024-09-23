Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil ve bir traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kuvayi Milliye Caddesi'nde Korkutan Çarpışma

Edinilen bilgilere göre, Hasan A. yönetimindeki 45 ADY 226 plakalı otomobil ile Rıza S.’nin kullandığı 45 K 8692 plakalı traktör, Kuvayi Milliye Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan traktörde bulunan yolculardan Ayşe Sağlık, yola düştü ve arkadan gelen Akın M.'nin kullandığı 42 TP 849 plakalı otomobilin altında kaldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşe Sağlık’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralılar arasında traktör sürücüsü Rıza S., otomobil sürücüleri Akın M. ve Hasan A. ile traktörde bulunan yolcular Bahadır S., Emine S., Celal K. ve Ercan K. yer alıyor. Yaralılar, Saruhanlı ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu

Hayatını kaybeden Ayşe Sağlık'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yakınları kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Kaza nedeniyle Kuvayi Milliye Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.