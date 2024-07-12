Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, çene eklemi rahatsızlıkları hakkında önemli bilgiler verdi. Çene eklemi rahatsızlıkları, çene ve yüz kaslarını etkileyen ciddi sağlık sorunlarıdır. Bu rahatsızlıklar, alt çenenin kafa kemikleriyle birleştiği bölgede, iki kulağın hemen önünde meydana gelir ve çenenin hareketini, konuşmayı, yutkunmayı ve çiğnemeyi sağlar.

Çene eklemi rahatsızlıklarının belirtileri

Çene eklemi rahatsızlıkları genellikle ağrılı olabilir ve ağız açma kapasitenizin azalmasına, yeme ve konuşma fonksiyonlarınızın bozulmasına neden olabilir. Ağzınızı açtığınızda "tak tak" veya "klik" sesi duyuyorsanız, bu durum eklem sorununa işaret eder. Tedavi edilmezse, bu sorunlar zamanla ilerleyerek daha ciddi hale gelebilir.

Risk altındaki kişiler

Çene eklemi rahatsızlıkları kadınlarda daha yaygındır ve en sık 20-40 yaş arasındaki yetişkinlerde görülür. Ayrıca, çene eklemi bölgesinde eklem romatizması, alt ve üst çene arasında kapanış bozukluğu, diş gıcırdatma alışkanlığı ve yüksek stres düzeyi gibi durumlar da bu rahatsızlık riskini artırır.

Belirtileri nasıl anlarsınız?

Çene eklemi rahatsızlıklarının belirtileri kısa sürede veya yıllar içinde ortaya çıkabilir. Yemek yerken zorlanma, çene kilitlenmesi, kulakların ön kısmında ve yüz kaslarında ağrı gibi belirtiler yaşanıyorsa, bu durum eklem rahatsızlığının ilerlediğini gösterir. Ayrıca, ağzınızı açıp kapatırken çene ekleminden gelen sesler de önemli bir belirtidir.

Eklem problemleri yemek yemeği etkiler mi?

Eklem problemleri yemek yemeyi zor ve ağrılı hale getirebilir. Bu nedenle daha yumuşak gıdalar tüketmek iyi bir fikir olabilir. Sert ve yapışkan gıdalar ağrılarınızı artırabilir. Eklem ağrıları nedeniyle ağzınızı açamıyorsanız, büyük yiyecekleri küçük parçalara bölerek tüketmek de yardımcı olabilir.

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, omega-3 açısından zengin balıklar ve koyu yeşil yapraklı, lifli sebzelerin çene eklemi rahatsızlıklarına iyi geldiğini belirtti. Magnezyum, C vitamini ve E vitamini eksiklikleri eklem problemlerini şiddetlendirebilir, bu nedenle bol vitaminli besinler tüketmek önemlidir.

Korunma yöntemleri

Çene eklemi rahatsızlıklarından korunmak için diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığınız varsa gece plağı kullanabilirsiniz. Stres yönetimi üzerine çalışarak kaslarınızı gevşetme yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, çene kapanış bozuklukları için ortodontik tedavi görmek de eklem rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Çene eklemi rahatsızlıklarının erken teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması, uzun vadede daha ciddi sorunların önüne geçmek için büyük önem taşır. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde bir uzmana danışmak gereklidir.