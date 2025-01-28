Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder için Beşiktaş’a kiralık olarak transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son anda yaşanan bir gelişme, transfer sürecine damgasını vurdu.

1,5 yıllık kiralık sözleşmesi sona erdi

Cengiz Ünder, Beşiktaş’a 1,5 yıllığına kiralık olarak imza atmaya hazırlanıyordu. Transferde ayrıca, futbolcunun gelecekteki satış hakkı için bir satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Ancak, iki kulüp arasındaki son görüşmelerde mali şartlarda anlaşmazlık yaşandı ve bu durum transferin iptaline yol açtı.

Beşiktaş taraftarından tepki

Transferin iptal olması sonrası, Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden siyah-beyazlı kulübün Cengiz Ünder için yaptığı girişime büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, futbolcunun alınamaması konusunda kulübün mali şartlar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Transfer süreci nasıl ilerleyecek?

Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi gerçekleşmeyince, futbolcunun durumu Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyor. İki kulüp arasında mali şartlar konusunda çözüm bulunamazsa, Ünder’in transferi için başka bir kulüple görüşmeler başlayabilir.