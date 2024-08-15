Galatasaray'ın, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine düşündüğü Cenk Özkaçar, sarı-kırmızılı yönetimin teklifine olumsuz yanıt verdi. 23 yaşındaki milli savunmacı, Türkiye'ye dönmek istemediğini belirterek teklifi reddetti.

Yeni takımı da La Liga'dan olacak

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, LaLiga ekiplerinden Real Valladolid, Cenk Özkaçar ile ilgileniyor. Başkanlığını efsanevi futbolcu Ronaldo Nazario'nun yaptığı kulüp, genç stoperin menajeriyle görüşmelere başladı. Bu arada Valencia, Cenk'in olası ayrılığı durumunda yerini doldurmak için stoper arayışlarına başladı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lyon'dan 5 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar, İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmeli. La Liga'da Valencia formasıyla 46 maça çıkan Cenk, 2 asistle takımına katkı sağladı ve bu süreçte 5 sarı kart gördü. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.