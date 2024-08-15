Kazanın ardından güvenlik güçleri hızla olay yerine intikal ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Şu anda, kazaya karışan araçların yol dışına alınması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kaza nedeniyle Torbalı'dan İzmir yönüne doğru ilerleyen bağlantı yolu geçici olarak trafiğe kapatılmış olup, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerimizin alternatif yolları değerlendirmeleri önerilmektedir. Bölgedeki trafik yoğunluğunun farkında olarak, sürücülerin dikkatli ve sabırlı olmaları büyük önem arz etmektedir.