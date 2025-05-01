Oxfam'ın küresel analizine göre 2024 yılında CEO maaşları reel olarak yüzde 50 artarak 4,3 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ortalama çalışan ücretlerindeki artış yüzde 1'i dahi bulmadı.

Küresel ücret uçurumu büyüyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam tarafından yayımlanan son analiz, 2024 yılında ortalama bir CEO'nun yıllık maaşının 4,3 milyon dolara ulaştığını ve çalışan maaşlarının 56 katına çıktığını ortaya koydu.

Rapora göre, bu rakam 2019'daki 2,9 milyon dolarlık ortalamaya kıyasla yüzde 50'lik reel artışa işaret ediyor. Aynı beş yıllık dönemde ise ortalama çalışan maaşlarında yalnızca yüzde 0,9'luk bir artış yaşandı.

2.000 şirket, 35 ülke: Dev primler, durağan ücretler

Oxfam'ın analizine dahil ettiği veriler, 35 ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 2.000 şirketin CEO'larının maaş, ikramiye ve hisse senedi opsiyonlarını kapsayan ödeme paketlerine dayanıyor.

Öte yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre küresel reel ücretler 2024'te yalnızca %2,7 oranında arttı. Fransa, Güney Afrika ve İspanya gibi ülkelerde bu oran %0,6 düzeyinde kaldı.

Milyarderler saatte 23.500 dolar kazandı

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise milyarderlerin servet artışıyla ilgili. 2024 yılı boyunca dünyadaki milyarderler toplamda 206 milyar dolarlık servet edindi. Bu da saatlik bazda 23.500 dolar kazanç anlamına geliyor. Bir başka deyişle, 2023 yılı ortalamasının (21 bin dolar) dahi üzerine çıkıldı.

Cinsiyet eşitsizliği sürüyor

Oxfam'ın S&P Capital IQ veri tabanı üzerinde yaptığı geniş kapsamlı çalışmada, 82 ülkedeki 11.366 şirket incelendi. Bu şirketlerden cinsiyet bazlı maaş farkı verisi sağlayanlarda, kadınların erkeklere kıyasla daha az kazandığı cinsiyet ücret farkı 2022'de %27 iken 2023'te %22'ye geriledi.

Ancak, rapora göre 45.501 şirketten yalnızca yüzde 7'sinin CEO'su kadın. Bu da küresel yönetim kadrolarında cinsiyet dengesizliğinin hala ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

Yoksul ülkelerde uçurum daha derin

Küresel ölçekte gelir eşitsizliğinde kısmi düşüşler kaydedilse de, düşük gelirli ülkelerde servet uçurumu alarm veriyor. En zengin yüzde 10'luk kesimin gelir payı, en yoksul yüzde 40'ın gelirinden 3,4 kat daha fazla durumda.

Oxfam, bu yapının sürdürülebilir olmadığını vurgularken, hükümetlere vergi reformları, ücret adaleti ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi politikalar önerdi.