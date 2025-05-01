Citi, Garanti Bankası (GARAN) için hedef fiyatını 145 TL’den 105 TL’ye düşürdü. Bilanço sonrası hisse için hedef fiyat açıklayan kurum sayısı 12’ye ulaştı.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (BIST: GARAN) hisseleri için 2025 yılı ilk çeyrek bilanço sonuçlarının ardından aracı kurumlardan gelen hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 30 Nisan 2025 tarihinde, uluslararası finans kuruluşu Citi, Garanti BBVA için yeni hedef fiyat tahminini yatırımcılarla paylaştı.

Citi hedef fiyatı 145 TL'den 105 TL’ye düşürdü

Citi tarafından yayımlanan raporda, Garanti BBVA için hedef fiyat 145 TL'den 105 TL’ye revize edildi. 29 Nisan itibarıyla açıklanan 11 farklı hedef fiyatın ardından, Citi’nin de tahminlerini duyurmasıyla birlikte bilanço sonrası hedef fiyat bildiren aracı kurum sayısı 12’ye yükseldi.

Hisse adı: Garanti BBVA (GARAN)

Açıklayan kurum: Citi

Yeni hedef fiyat: 105,00 TL

Son işlem fiyatı: 102,70 TL

Prim potansiyeli: %2,24

Açıklanma tarihi: 30 Nisan 2025

Garanti BBVA hissesi ne durumda?

Citi’nin revize ettiği 105 TL’lik hedef fiyat, GARAN hissesi için sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel (%2,24) işaret ediyor. Raporda tavsiye derecelendirmesi belirtilmezken, analistlerin dikkat çektiği temel etkenler arasında:

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Kar marjlarında sınırlı artış beklentisi

Yılın kalanında olası makroekonomik dalgalanmalar yer alıyor.

2025 ilk çeyrek bilançosu sonrası ilgi artıyor

29 Nisan’da açıklanan bilanço sonrası, Garanti BBVA hisseleri yatırımcıların odağında yer alıyor. İlk çeyrekte bankanın finansal sonuçları genel olarak beklentilerle paralel gelirken, önümüzdeki dönem için hem yurtiçi faiz politikaları hem de kredi büyümesi önemli göstergeler olarak izleniyor.