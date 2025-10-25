Hazine ve Maliye Bakanlığı, cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah sınırlarını yeniden düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar, özellikle orta segment telefonlarda fiyatların düşmesini sağlayacak.

Yeni uygulamayla birlikte birçok modelin daha düşük vergi dilimine geçmesi, 500 ila 1.000 TL arasında indirim anlamına geliyor.

Yeni ÖTV oranları belli oldu

Resmî Gazete’de yer alan düzenlemeye göre cep telefonlarında uygulanacak yeni ÖTV matrah dilimleri şu şekilde belirlendi:

4.500 TL ve altındaki cihazlar → %25 ÖTV

4.500 TL – 9.000 TL arası cihazlar → %40 ÖTV

9.000 TL üzeri cihazlar → %50 ÖTV

Bu değişiklikle birlikte daha önce üst dilimde yer alan birçok orta segment akıllı telefon, artık %50 yerine %40 ÖTV dilimine dahil olacak.

Orta segment modellerde fiyat düşüşü bekleniyor

Yeni matrah güncellemesi, özellikle orta segment olarak bilinen popüler telefon modellerinde indirim yaratacak.

Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo gibi markalara ait birçok modelde fiyat düşüşü bekleniyor.

Uzmanlara göre, kasım ayı itibarıyla telefon fiyatlarında 800 ila 1.000 TL arasında gerileme yaşanabilir.

İndirim beklenen modeller

Yeni düzenleme sonrası fiyatlarında indirim beklenen popüler modeller arasında şunlar öne çıkıyor:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Samsung Galaxy A25

Oppo A5 Pro

Vivo Y04

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Casper VIA M40

Realme C61

Poco M7 Pro

Tecno Spark GO2

Bu modellerin çoğu, artık yüzde 40’lık vergi diliminde yer alacak.

Uzman görüşü: “Tüketici talebi yeniden artabilir”

Ekonomi uzmanları, ÖTV matrah düzenlemesinin özellikle yerli üretim ve montaj yapan markalar için satışları canlandıracağını belirtiyor.

Elektronik perakende sektöründen alınan bilgilere göre, kasım ve aralık aylarında kampanya dönemlerinin etkisiyle akıllı telefon satışlarında yeniden artış bekleniyor.