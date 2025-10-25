Türkiye’nin köklü taşımacılık şirketlerinden Ankara Ekspres Kargo, mali darboğazı aşamayınca faaliyetlerini durdurdu.

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini değerlendirerek, hazırlanan mali iyileştirme planını yetersiz buldu ve resmen iflas kararı verdi.

Kararda, şirketin borçlarını karşılayacak ekonomik güce sahip olmadığı ve sürdürülebilir finansal yapısının kalmadığı tespitine yer verildi.

Geçici mühlet sona erdi

Mahkemenin iflas kararıyla birlikte Ankara Ekspres Kargo’ya daha önce verilen geçici mühlet sona erdi.

Konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin yetkileri de mahkeme kararıyla kaldırıldı.

39 yıllık geçmişe sahipti

1986 yılında kurulan Ankara Ekspres Kargo, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik sektöründe önemli bir konumda yer aldı.

Şirket, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya gibi büyük şehirlerde hizmet verirken, beş bölgede 19 transfer merkezi ve 70’in üzerinde hizmet noktasıyla faaliyet gösteriyordu.

Kargo sektöründe dalgalanma sürüyor

Ankara Ekspres Kargo’nun iflası, son dönemde artan işletme maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve düşük kârlılık oranları nedeniyle zor günler geçiren lojistik sektöründeki krizi yeniden gündeme taşıdı.

Sektör temsilcileri, özellikle küçük ve orta ölçekli taşımacılık firmalarının finansal yükler karşısında zorlandığını belirtiyor.