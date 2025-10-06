Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahallesi'nde uzun süredir devam eden içme suyu sorununa çözüm üretmek amacıyla önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Mahallede vatandaşların tarım arazilerinden geçen ve sık sık arızalara neden olan eski içme suyu terfi hattı yenilendi. Çalışmalarda 2 bin 400 metrelik yeni terfi hattı imalatı devam ederken, hattın tamamlanmasının ardından yapılacak sondaj ile birlikte bölge su verimliliği ve sürekliliği artacak. Yapılan yatırım sadece içme suyunun mahalleye kesintisiz bir şekilde ulaşmasını sağlamanın yanında aynı zamanda vatandaşların mülkiyetlerinde yaşanan mağduriyetleri de ortadan kaldıracak. Yenilenen hatla birlikte teknik açıdan güvenli vatandaşlar açısından da sorunsuz bir altyapı sistemi oluşturulmuş olacak.

'Yeni hat ile sorun ortadan kalkacak'

Yapılan yatırım hakkında bilgiler veren MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, daha önce vatandaşların arazilerinden geçen 2 bin 400 metrelik terfi hattını yenilediklerini söyledi. Yelkenci, 'Boru patlaklarında çok büyük problemler yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın arazilerinde sıkıntılı durumlar yaşanıyordu. Güzergahı değiştirilen yeni terfi hattı ile birlikte bu sorun ortadan kalkacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte daha sağlıklı ve kesintisiz olarak mahallemize içme suyunu ulaştırmış olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde yatırımlarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

'Besim Başkanımız her daim yanımızda'

Yapılan yatırımdan dolayı memnuniyetini ifade eden Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, 'İçme suyu terfi hattı vatandaşlarımızın arazilerinden geçiyordu. Yaşanan sıkıntılardan dolayı depoya su az geliyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tespitlerini ve çalışmalarını yaptı. Terfi hattı tarım arazilerinin dışına çıkıyor artık. Çalışmalar ilerledi. Zor şartlarda önemli bir çalışma oldu. Bunlar kolay işler değil. MASKİ başarılı işler yapıyor. Çalışma tamamlandığında evlerimize gelen su daha verimli ve sağlıklı olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, göreve geldiği günden bu yana her daim yanımızda. Kendisi sorunlarımızı bire bir dinliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.

'Bu Çalışma ile Vatandaşlar Rahatlayacak'

Yıllardır su sorunu yaşadıklarını söyleyen mahalle sakini Atay Bilgiç, 'Her sene su sıkıntısı yaşıyoruz. 40-50 yıldır su sorunumuz var. Vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. Tarım arazisinden geçen hatlarda arızalar yaşanıyordu. Hattın yönü değişiyor. Vatandaş rahat edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya, Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim' dedi.

'Kesintiler Sona Erecek'

Su kesintilerinin çok yaşandığını söyleyen mahalle sakinlerinden Serdar Yılmaz, 'Evlerimizde işlerimizi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Hattın yönünü değiştiriyorlar. Su sorunumuz ortadan kalkacak inşallah. Besim Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Elinden geldiği kadar bizlere yardımcı oluyor' diye konuştu.