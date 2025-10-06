Adana’nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli Ö.G. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Pastaneye el bombası atıldı (H2)

Adana’nın Seyhan ilçesi Mavi Bulvarı’nda bulunan bir pastaneye, şüpheli Ö.G. tarafından pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Olayın ardından şüpheli hızla bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis çevreyi güvenlik çemberine aldı (H2)

Ekipler, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak bulvarın bir yönünü trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede, el bombasının pimi çekilmemiş olduğu belirlendi. Patlayıcı madde kontrollü şekilde güvenlik altına alındı.

Şüpheli gözaltında (H2)

Çevrede yapılan araştırma sonucu kaçan şüpheli Ö.G. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Adana Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup, patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.