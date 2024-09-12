Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümünde yayımladığı mesajla darbecilere ve darbe ortamına karşı güçlü bir duruş sergiledi.

Başkan Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, darbenin ülke üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, demokrasinin ve halkın iradesinin önemini yineledi.

Mesajında, 12 Eylül 1980 darbesinin ülkeye yaşattığı karanlık günlere dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, "12 Eylül 1980 darbesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, darbecileri bir kez daha lanetliyorum. Her zaman demokrasinin ve halkın iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.