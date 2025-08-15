Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden “Yeni İmaj” İhalesiAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti rozeti takmasının ardından belediyeden dikkat çeken bir adım geldi. www.ilan.gov.tr’de yayımlanan resmi ihale ilanına göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kullanılacak bayrak ve poster malzemeleri için ihale düzenleyecek.

İhale Detayları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek ihale, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.30’da Aydın Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyon Toplantı Salonu’nda yapılacak. İhale, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

İhalede, 34 farklı kalemden oluşan bayrak ve poster malzemesi temin edilecek. Yüklenici firma, her üründen birer adet örneği idareye sunup onay aldıktan sonra tüm malzemeleri belediyenin deposuna teslim edecek. Tüm teslimatların sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

İddialar ve Tepkiler

Belediyenin ihale adımı, CHP’den AK Parti yönetimine geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde “yeni imaj ve görünüm hazırlığı” iddialarını gündeme taşıdı. İlanda herhangi bir bedel bilgisi yer almazken, gözler ihalenin sonuçlanmasına çevrildi.